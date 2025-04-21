Ушла из жизни актриса фильма «Феликс и Отилия»

Скончалась Джульета Сёньи, известная румынская актриса театра, кино и телевидения.

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Джульета - дочь художника Штефана Сёньи и сводная сестра актрисы Анки Сёньи Томас (в нашей стране она известна по ленте студии DEFA "Союз племени ирокезов").

В мае Джульете Сёньи должно было исполниться 76 лет.

О кончине артистки сообщает Historia со ссылкой на пост в соцсети ее сестры. Причина и детали не приводятся.

Джульета Сёньи родилась в 1949 году. С четырех лет жила в Бухаресте. Окончила столичный Институт театрального и киноискусства, куда смогла поступить лишь с третьей попытки. Играла в театрах Бухареста. Какое-то время жила в Германии.

На экране дебютировала в 1971-м: "Феликс и Отилия", "Поднять паруса", "Флансер", "Час ноль", "Свистуны", "Свет и тени" и другие проекты.