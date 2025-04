Актеры сериала «Одни из нас» украсили обложку издания Entertainment Weekly

Издание Entertainment Weekly опубликовало фотографии с фотосессии для свежего номера своего журнала. На них можно увидеть ключевых актёров второго сезона сериала «Одни из нас»: Педро Паскаля, Беллу Рамзи и Кейтлин Дивер.

© Entertainment Weekly

Паскаль вернулся к роли Джоэла, Рамзи вновь сыграла Элли, а Дивер воплотила образ Эбби, одной из протагонисток The Last of Us Part 2.

Сегодня, кстати, вышла вторая серия второго сезона — она уже доступна для просмотра на сервисе HBO Max.Третий эпизод выйдет 28-го числа. Финальную, седьмую серию можно будет увидеть 26 мая.

Ко второму сезону также присоединились Янг Мазино, сыгравший Джесси, Изабела Мерсед в образе Дины и другие.