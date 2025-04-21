Актриса из «Шестого чувства» рассказала о борьбе с раком

Британская актриса Оливия Уильямс, известная по ролям в фильмах "Шестое чувство", "Призрак" и "Академия Рашмор", а также сериалах "Кукольный дом", "Корона" и "Дюна: Пророчество", в интервью The Times рассказала о борьбе с редкой опухолью поджелудочной железы.

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По словам актрисы, первые симптомы она почувствовала еще 10 лет назад. В течение четырех лет она обращалась к десяти врачам в трех странах, однако ей ошибочно диагностировали волчанку, пременопаузу и различные виды рака.

«Если бы кто-нибудь поставил мне диагноз за те четыре года, что я говорила, что больна, — когда мне говорили, что у меня менопауза, синдром раздраженного кишечника или что я просто сумасшедшая (а один из врачей действительно направил меня на психиатрическое обследование), — то, возможно, одной операции было бы достаточно, чтобы удалить все, и я могла бы назвать себя человеком, излечившимся от рака. Теперь же — никогда».

За прошедшие годы Уильямс перенесла несколько операций по удалению опухоли, а также частей поджелудочной железы, селезенки, желчного пузыря и печени, но было уже поздно - опухоль дала метастазы, которые появляются до сих пор.

В настоящее время актриса проходит лучевую терапию, после которой вынуждена две недели находится в полной изоляции.

«Это лечение должно подарить мне, может быть, год, может быть, два или три года без терапии», — рассказала она.

Уильямс отметила, что сочувствия не ищет, но очень хочет, чтобы появился дешевый тест для ранней диагностики. Для этого она поддерживает организацию Pancreatic Cancer UK.