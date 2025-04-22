Друг, коллега и насильник: темная биография Эштоном Кутчером

Осенью 2024 года весь мир обсуждал «белые вечеринки» рэпера и продюсера Шона Комбса, более известного под псевдонимом P.Diddy. Участие в них принимали различные знаменитости, которые после начала расследования о том, что творилось на этих мероприятиях, постарались не комментировать их. В числе тех, кто был гостем вечеринок, — актер Эштон Кутчер, который дружил с рэпером. После начала расследования в отношении Комбса он даже задумывался о том, чтобы переехать из США. Дружба с музыкантом, предположительно организовывавшим изнасилования и похищения людей, — не единственное темное пятно на биографии Кутчера. Подробнее об этом — в материале «Вечерней Москвы».

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Убийство Эшли Эллерин

В 2001 году Кутчер встречался с моделью Эшли Эллерин. Вечером 21 февраля пара должна была отправиться на свидание, а именно — на вечеринку после премии «Грэмми». Актер опаздывал, поэтому позвонил девушке и предупредил об этом. Эллерин отнеслась к опозданию возлюбленного спокойно — она сама была еще в процессе сборов.

Когда Кутчер подъехал к дому девушки, ему никто не открыл. Стук в дверь тоже не принес никаких результатов. Актер заглянул в окно и увидел нечто, похожее на «пятна от вина на белом ковре». Кутчер посчитал, что девушка ушла на вечеринку без него. Он попытался дозвониться до Эллерин, но не смог и предположил, что проблема только в плохой сотовой связи.

На следующее утро соседка избранницы Кутчера по комнате нашла ее тело. Убийца нанес девушке 47 ударов ножом. Когда актер узнал об этом, то сам отправился к детективам: им он рассказал, что его отпечатки могут быть на ручке двери, потому что он пытался ее открыть. Позднее, как сообщали СМИ, родственники Эллерин обвинили актера в ее гибели, а именно — в том, что он не сумел ей помочь, не позвонил в полицию и ошибся с пятнами на ковре.

По обвинению в убийстве Эллерин арестовали маньяка Майкла Гарджуло, которого пресса прозвала «Голливудским потрошителем». Мужчина был соседом девушки и длительное время за ней наблюдал. К тому же он успел втереться Эллерин в доверие, поскольку работал мастером по ремонту кондиционеров и несколько раз был в ее доме. Вина Гарджуло была доказана по образцам ДНК, оставшимися в доме убитой девушки.

Однако не все верят в непричастность Кутчера к этому убийству. Бывшая девушка насильника Дэнни Мастерсона, в поддержку которого когда-то высказался актер, косвенно обвинила звезду:

«Дорогой Эштон, ты помнишь ту ночь 21 февраля 2001 года? Ты был на громкой связи, когда разговаривал с Дэнни. Я все слышала. И я знаю те тайны, которые могут разрушить тебя».

Впрочем, доказательств, что к убийству причастен Кутчер, она не предоставила.

Друг P.Diddy

Кутчер и Комбс познакомились еще в начале 2000-х. Когда рэпера задержали, в Сети вспомнили слова актера о вечеринках.

«Много есть того, чего я не могу рассказать. Я прокручиваю в голове истории с вечеринок P.Diddy и понимаю, что это какие-то странные воспоминания, которые я не могу описать словами», — говорил Кутчер.

После задержания Комбса актера вызывали на допросы. СМИ утверждали, что Кутчер готовится уехать из США со своей семьей, переживая за свою безопасность. В то же время актер уверял, что не видел ничего кошмарного на вечеринках друга и был потрясен всплывшей информацией о них.

Одну из вечеринок Кутчер посетил в компании своей избранницы — актрисы Бриттани Мерфи. Она скончалась в 2009 году от пневмонии, однако к тому времени пара уже давно рассталась. Но ее гибель стала основой теории заговора, согласно которой, девушка «слишком много знала» о том, что происходило в доме Комбса, и на самом деле она не умерла, а ее якобы убили. Спустя девять лет после смерти Мерфи умерла жена рэпера Ким Портер — тоже от пневмонии. Сторонникам теории заговора не дает покоя то, что тела Мерфи и Портер осматривал один и тот же судмедэксперт, который был хорошо знаком с Комбсом. В Сети полагают, что эти смерти связаны между собой и неслучайны.

Друг, коллега и насильник

В 2023 году Кутчер и его супруга, актриса Мила Кунис вошли в число 50 людей, которые выступили с письмами в защиту актера Дэнни Мастерсона. Его осудили за изнасилования нескольких женщин, которых он опоил, после чего воспользовался их бессознательным состоянием.

Вместе с Мастерсоном Кунис и Кутчер снимались в сериале «Шоу 70-х». В своих письмах актеры просили суд о снисхождении к их коллеге, называя его «исключительным человеком» и «образцом для подражания».

«Я не верю, что он постоянно наносит вред обществу, и то, что его дочь воспитывается без отца, само по себе можно считать побочной несправедливостью», — написал Кутчер.

Эти письма не повлияли на судебный процесс, и Мастерсона приговорили к 30 годам лишения свободы. А актеры опубликовали извинения за письма в защиту коллеги. Кутчер и Кунис отметили, что поддерживают жертв. Но семья Мастерсона обратилась к ним с просьбой написать письма-характеристики о человеке, с которым они были знакомы длительное время.

Измены и групповой секс

Актриса Деми Мур призналась в своей автобиографии «Наизнанку», что пока она была замужем за Кутчером, он дважды изменял ей. Оба раза она узнавала об этом из СМИ, которые публиковали признания переспавших с актером девушек. Одна из них, Бритни Джонс, поделилась, что первой писала Кутчеру и выступала инициатором встречи. При этом, по ее словам, он будто бы «испытывал паранойю и не хотел писать ничего, что могло бы доставить ему неприятности».

Второй любовницей Кутчера, о которой узнала Мур, стала Сара Лил. В автобиографии актриса вспомнила ощущения, когда она читала признание девушки:

«Меня затошнило. Я знала, что она не лжет».

Помимо этого, Кутчер склонял супругу к групповому сексу, а та подыгрывала своему партнеру, чтобы показать, что она «крутая жена». Мур писала:

«Я хотела показать ему, насколько замечательной и веселой я могу быть».

По словам актрисы, она дважды занималась с избранником групповым сексом, но оба раза назвала «ошибкой». Но даже это не смогло удержать Кутчера от измен.

О скандально известном продюсере P. Diddy в музыкальной индустрии заговорили давно, но никто не догадывался, что параллельно с медийной деятельностью он был замешан в криминале. Репутация рэпера в одночасье рухнула 17 сентября 2024 года, когда против него выдвинули обвинения в изнасиловании, рэкете и торговле людьми. «Вечерняя Москва» разбиралась, как внезапно вскрылось криминальное прошлое Комбса и при чем здесь другие зарубежные селебрити.