Джон Литгоу ответил на критику о его назначении на роль Дамблдора

Российская Газета

Американский актер Джон Литгоу ("Третья планета от Солнца", "Декстер", "Конклав") заверил поклонников поттерианы, что приложит все усилия, чтобы должным образом воплотить образ профессора Альбуса Дамблдора в предстоящем сериале по "Гарри Поттеру".

Джон Литгоу ответил на критику о его назначении на роль Дамблдора
© Российская Газета

В ходе The One Show на BBC 79-летний лауреат двух премий "Золотой глобус", шести премий "Эмми" и двух премий "Тони" отметил, что он намерен "идти по пути великого Майкла Гэмбона", заменившего в этой роли Ричарда Харриса.

"Я не англичанин, но я уже играл жителя этой страны на телевидении. Это невероятно волнительно. Напоминаю всем, что в сериале "Корона" я исполнил роль Уинстона Черчилля, и у меня отлично получилось. Знаю, что многие были потрясены тем, что английского волшебника сыграет американец. Я сделаю все, что в моих силах", - сказал Литгоу.

Напомним, Джоан Роулинг, принимавшая участие во всех стадиях производства первой экранизации своих книг, ставила условие об участии исключительно британских актеров. В нынешней версии говорить о подобном не приходится.

В середине апреля 2025 года были окончательно утверждены актеры на роли Минервы Макгонагалл (Джанет Мактир), Рубеуса Хагрида (Ник Фрост), Квиринуса Квиррелла (Люк Таллон), Аргуса Филча (Пол Уайтхаус) и Северуса Снейпа, образ которого воплотит темнокожий Паапа Эссьеду.

Актеры на роли Гарри Поттера, Рона Уизли и Гермионы Грейнджер пока не найдены.

Шоураннерами сериала станут Франческа Гардинер ("Наследники") и Марк Майлод ("Одни из нас", "Меню"), Роулинг выступит в качестве продюсера.

Проект рассчитан на десять лет и будет включать семь сезонов, каждый из которых будет основан на одной из книг серии. HBO и Warner Bros. Discovery обещают создать "точную адаптацию", которая глубже раскроет события оригинальных романов.

Съемки телеадаптации стартуют летом. Премьера ожидается не раньше 2027 года.

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