Джон Литгоу ответил на критику о его назначении на роль Дамблдора

Американский актер Джон Литгоу ("Третья планета от Солнца", "Декстер", "Конклав") заверил поклонников поттерианы, что приложит все усилия, чтобы должным образом воплотить образ профессора Альбуса Дамблдора в предстоящем сериале по "Гарри Поттеру".

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В ходе The One Show на BBC 79-летний лауреат двух премий "Золотой глобус", шести премий "Эмми" и двух премий "Тони" отметил, что он намерен "идти по пути великого Майкла Гэмбона", заменившего в этой роли Ричарда Харриса.

"Я не англичанин, но я уже играл жителя этой страны на телевидении. Это невероятно волнительно. Напоминаю всем, что в сериале "Корона" я исполнил роль Уинстона Черчилля, и у меня отлично получилось. Знаю, что многие были потрясены тем, что английского волшебника сыграет американец. Я сделаю все, что в моих силах", - сказал Литгоу.

Напомним, Джоан Роулинг, принимавшая участие во всех стадиях производства первой экранизации своих книг, ставила условие об участии исключительно британских актеров. В нынешней версии говорить о подобном не приходится.

В середине апреля 2025 года были окончательно утверждены актеры на роли Минервы Макгонагалл (Джанет Мактир), Рубеуса Хагрида (Ник Фрост), Квиринуса Квиррелла (Люк Таллон), Аргуса Филча (Пол Уайтхаус) и Северуса Снейпа, образ которого воплотит темнокожий Паапа Эссьеду.

Актеры на роли Гарри Поттера, Рона Уизли и Гермионы Грейнджер пока не найдены.

Шоураннерами сериала станут Франческа Гардинер ("Наследники") и Марк Майлод ("Одни из нас", "Меню"), Роулинг выступит в качестве продюсера.

Проект рассчитан на десять лет и будет включать семь сезонов, каждый из которых будет основан на одной из книг серии. HBO и Warner Bros. Discovery обещают создать "точную адаптацию", которая глубже раскроет события оригинальных романов.

Съемки телеадаптации стартуют летом. Премьера ожидается не раньше 2027 года.