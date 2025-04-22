Умер актер из фильма «‎Следы уходят за горизонт»

22 апреля ушел из жизни Аким Тарази, советский казахстанский писатель, драматург и сценарист.

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Тарази, родившийся в 1933 году, - автор романов "Путь к черной звезде", "Возмездие", "Москва - Баласаз", пьес "Несмешная комедия", "Хороший человек", "Везучий Букен", сценария классического фильма Мажита Бегалина "Следы уходят за горизонт", соавтор сценариев фильмов Болота Шамшиева "Выстрел на перевале Караш" и Сатыбалды Нарымбетова "Молитва Лейлы" - по повести Розы Мукановой.

Также на счету сценариста российско-казахстанский проект 2008 года "Мустафа Шокай".

Аким Тарази - лауреат государственной премии и заслуженный деятель Казахстана.

О кончине литератора сообщил портал Tengrinews - без деталей.