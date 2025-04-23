Нагиев рассказал, какой совет дал бы молодому себе

Актер Дмитрий Нагиев на съемках сериала «Санкционер» дал совет молодому себе. 58-летнего артиста цитирует издание Super.

© РИА Новости

По словам Нагиева, он пожалел, что в 20 лет не учил английский язык.

«Дебил, учи язык. У меня одни пятерки в театральном, но мне английский же не нужен, зачем он мне?» — иронизирует над собой в молодости артист.

Накануне Нагиев ответил на упреки в инфоцыганстве. По словам актера, он «проедает», сколько заработал, и основная часть прибыли с курсов уходит на перелет, проживание и питание в Дубае.