Актер Моховиков признался, после какого сериала остался без работы

Актер Иван Моховиков, который исполнил роль ефрейтора Соколова в сериале «Солдаты», признался, что после завершения съемок картины временно остался без работы. Об этом он рассказал в интервью «Леди Mail».

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«После окончания семилетнего непрерывного участия в «Солдатах», плюс постоянных предложений принять участие в других проектах, в этот период думал: я так устал, вот бы пару месяцев ничего не делать! Ну что могу сказать, вселенная меня услышала… Сначала я кайфовал — долгожданный отдых! Потом пошел третий месяц, четвертый, пятый… Я уже стал изнывать от безделья и переживать: чем заняться, где мои предложения о съемках?» — вспомнил он.

По его словам, пауза в карьере продолжалась в течение двух лет. Актер поделился, что изначально тяжело переживал это, а после — самостоятельно придумывал себе проекты. Так, например, занялся ведическими знаниями, строительством дома. Моховиков отметил, что это позволило ему заняться духовным ростом.

Актер Александр Петров до этого признался, что подружился с мексиканскими коллегами на съемках комедийного фильма «Василий», в котором он исполнил главную роль. По его словам, они «очень теплые, очень открытые люди и в жизни, и на площадке».