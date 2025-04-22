Режиссер Харламов рассказал о съемках детектива «Эффект хамелеона»

Режиссер Александр Харламов снял фильм под названием «Эффект хамелеона». Психологический детектив — это дебют молодого режиссера. Сценарий к фильму также написал Харламов. «Эффект хамелеона» получает призы на фестивалях. На фестивале «Алафейская гора» в Тобольске картине достался приз президента смотра «За яркую актерскую работу». Этот приз получил актер Кирилл Запорожский, который сыграл главную роль в психологическом детективе. Для дебюта — уже победа, и нет сомнений, что будут и другие награды. В беседе с «Вечерней Москвой» режиссер Александр Харламов рассказал, как работал над фильмом.

© Вечерняя Москва

— Александр, сегодня зрителя заманить фильмом, снятым практически в единой локации, невозможно. А вам это удалось…

— Это в первую очередь продиктовано задумкой и сюжетом, без этого моя история просто не сработала бы. Когда я писал сценарий, я точно понимал, что камерность проекта мне нужно компенсировать классными сюжетными поворотами. И после показов, пообщавшись со зрителями, я понял, что это у меня получилось.

— В титрах стоит благодарность драматургу Александру Эммануиловичу Бородянскому. Он курировал вашу работу?

— С Александром Эммануиловичем мы знакомы очень давно, мы с ним коллеги по ВГИКу. Он не то что консультировал — больше благословлял. Каждый мой проект я ему отправляю, он читает, дает какие-то комментарии. Он прочитал сценарий «Хамелеона», указал на какие-то вещи, я исправил, за что ему очень благодарен. Профессией сценариста я овладевал самостоятельно. В свое время я испугался поступать к нему на курс. Поэтому для меня особенно ценно, что он никогда не отказывает мне в помощи. Его советы очень сильно повлияли на мое творчество.

— Приятно, что оценена актерская работа Кирилла Запорожского и что в картине ему было что играть.

— Кириллу было, конечно, тяжело. У него был параллельный проект, поэтому смены были разбросаны в течение двух месяцев, а не шли подряд. Нам все время приходилось подстраиваться под его график, у Кирилла получилось 60 дней непрерывных съемок. Это выдающаяся работоспособность. И если в сериале, где он снимался, Кирилл мог отдохнуть, когда снимали его партнеров, то здесь ему пришлось все 12 часов работать «на манеже» практически одному. Это вызов! Тем более сложная драматическая роль. Приз президента фестиваля является абсолютно заслуженным. А для меня самый большой приз — это полный зал во время показа. Мне самому пришлось полтора часа стоять, не было мест, все билеты были реализованы.

— Неожиданная роль досталась Сергею Чонишвили: в образе мстительного злодея зритель его еще не видел.

— Он уникальный актер. В каждой сцене Сергей попадал в роль с первого дубля, и второй мы делали только для подстраховки. Я получил огромное удовольствие от работы с ним. Его харизма и профессионализм подкупают и вдохновляют. У нас были досъемки спустя полгода, я боялся, что получится какая-то каша, но Сергей и здесь пришел с идеально выученным текстом и с той же подготовленной интонацией героя. Мне ужасно хочется с ним поработать в новом проекте.

— Вы доказали, что вы мастер детектива. Сюжет вашей истории строится на совершенно неожиданном приеме: жертва и невеста главного героя зашифровала имя своего убийцы в цветах освещения квартиры с помощью голосовых команд, отданных умной колонке. Прямо фильм-головоломка.

— Я очень люблю детективы, посмотрел их большое количество. И без всякого хвастовства скажу, что схожих по конструкции детективов в своей жизни не видел. А все началось с того, что я сделал в своей квартире умный дом: у меня все загорается и меняется по голосу. Я всегда любил детективы и головоломки и, когда в торшере начали меняться цвета, понял, что это может быть оригинальным детективным ходом. «Эффект хамелеона» — это мой пятый написанный сценарий и третий проект, написанный в детективном жанре. И первая полнометражная режиссерская работа. В этом году выйдет еще один мой детектив — «Пранкер» с Максимом Матвеевым и Алексеем Серебряковым в главных ролях. Причем Максим уже дал согласие сняться еще в одном моем детективе — «Память». И сейчас мы ведем подготовительную работу по этому проекту.

— Кто-то из детективщиков на вас повлиял?

— На меня повлияли все режиссеры, которые работали в жанре триллера. Я наблюдал за этим жанром и понял, что самое главное — найти идею, которая будет выгодно тебя отличать от других. Уверен, что всем, кто посмотрит мой фильм, он запомнится своей оригинальной визуальной детективной линией. В Тобольске нас отвезли в дом-музей, где жил последние дни Николай II с семьей. Меня эта экскурсия впечатлила. Задумываешься о том, что чувствовал российский император, когда он выходил в последний раз из этого дома. Это еще не было смертью, но это часть жизни, которую уже невозможно отмотать, что-то исправить. Это было очень созвучно финальной сцене, в которой мой герой прощается с возлюбленной. Их пальцы разжимаются, и он понимает, что обнимал ее тысячу раз, но сейчас это прикосновение было последним…

— Соглашусь, что сцена прощания в фильме была очень трогательной…

— На съемочной площадке было не до сантиментов, но съемочную группу этот момент также очень тронул.

— Над чем вы сейчас работаете? Кто герои ваших историй?

— Все мои герои волей-неволей взрослеют вместе со мной, и для каких-то тем надо еще созревать. Но я всегда беру темы, которые искренне люблю. У меня есть сценарий про девятикратную олимпийскую чемпионку Ларису Латынину. Ее рекорд по количеству медалей держался почти 50 лет. Она воспитала плеяду выдающихся российских гимнасток. Ей сейчас 90 лет, она жива-здорова, внутренние черты этой женщины меня настолько пленили, что я не мог не написать о ней сценарий. Я перечитал огромное количество биографического материала. Лариса Семеновна прочитала сценарий. К счастью, осталась довольна и дала добро на съемки фильма после первого прочтения. Получился биографический сценарий о ее жизни и судьбе — как прошлой, так и настоящей. У нее было трое супругов, двое из которых, к сожалению, уже ушли из жизни. Ей сейчас 90, за ней ухаживает самый первый муж. Ему 93 года. Наверное, с его стороны это история о большой и неразделенной любви, которую он пронес через всю жизнь. Ларису Латынину можно назвать настоящим национальным достоянием, о достижениях таких уникальных личностей надо снимать художественные фильмы. Она в свое время достойно прославила страну. Надеюсь, что в ближайшее время приступлю к съемкам этого фильма-мечты.

Ранее актер Юрий Миронцев рассказал «Вечерней Москве» о съемках в многосерийной исторической драме «Петр I» и о желании сыграть Бабу-ягу или ведьму.