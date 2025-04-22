Актеры поделились подробностями съемок фильма «В списках не значился»

Режиссер Сергей Коротаев и актер Владислав Миллер стали гостями шоу «Мурзилки Live». В прямом эфире «Авторадио» исполнитель главной роли картины «В списках не значился» и его режиссер рассказали, что заставляет кинематографистов вновь и вновь обращаться к истории Брестской крепости.

- История Великой Отечественной началась с Брестской крепости. Эту войну первыми встретили 20-летние ребята и совершили великий подвиг. Блицкриг не удался, потому что они не сдались. Гитлер рассчитывал захватить крепость за восемь часов, после чего танки Гудериана продолжили бы путь на Минск и дальше на Москву. Но этого не случилось, – ответил Сергей Коротаев на вопрос ведущих «Авторадио».

Картина по одноименному произведению Бориса Васильева повествует о Николае Плужникове – последнем защитнике Брестской крепости. Материала хватило бы на три киноленты, и команде приходилось выбирать.

- Мы сосредоточились вокруг линии Плужникова и той ее части, которая разворачивается в Бресте. Ведь именно в этот период происходит становление характера героя, – сказал режиссер.

Действие разворачивается летом 1941-го. 21 июня лейтенант Николай Плужников прибывает в Брест, полный надежд и планов на будущее. Он направляется к месту своей новой службы – Брестской крепости, не подозревая, что мирная жизнь оборвется через считанные часы.

- Когда экранизируешь такое произведение, как повесть Бориса Васильева, важно привносить и что-то свое. Иначе получится просто иллюстрация сюжета. Мы постарались найти новые смыслы для молодого поколения, ответить для них на вопрос: почему именно Плужников стал избранным? – добавил Владислав Миллер, сыгравший главного героя.

Звезда знаменитой «Табакерки» признался, что роль в картине «В списках не значился» – самая сложная в его карьере.

В фильме задействованы многие актеры Московского театра Олега Табакова под руководством Владимира Машкова, который не только выступил генеральным продюсером, но и исполнил одну из ролей. В касте также Алена Морилова, Павел Чернышев, Яна Сексте, Наталья Качалова, Виталий Егоров, Никита Уфимцев и другие. Съемочный процесс шел в Московской области и в Беларуси. На улицах Минска и Бреста специально воссоздали атмосферу 40-х годов, а в кинопарке «Москино» даже возвели Брестскую крепость площадью 42 000 м².

Для большей достоверности перед началом съемок артистов погрузили в атмосферу армейских будней на базе «Военфильма» под Медынью.

- Нас увезли в Калужскую область. Десять дней мы провели в лесу, ограничив себя в еде, воде, телефонах. Жили в палатке, кипятили воду из родника, научились разбирать, собирать, смазывать и чистить оружие – пистолет ТТ, наган, ППШ. В 5 утра был подъем, зарядка, потом начинались настоящие учения. Обучали буквально всему, – поделился Владислав Миллер.

Один из ключевых способов передать эмоции и переживания героев в военном фильме – музыкальное сопровождение. Оно помогает глубже прочувствовать все, что заложил изначально автор. К созданию музыки привлекли композитора Николая Ростова, хорошо известного в мире кино, а заглавную песню под названием «Минута молчания» исполнили Николай Расторгуев, Shaman и Александр Вайнберг, выступивший автором текста. Премьера саундтрека состоялась в эфире «Авторадио».

Фильм «В списках не значился» приурочен к 80-летию победы в Великой Отечественной войне и выйдет на экраны 1 мая 2025 года.