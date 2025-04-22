Шахназаров: "Бриллиантовая бабочка" может стать аналогом Каннского фестиваля

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Аналог Каннского фестиваля создать в России будет сложно, но появление Открытой евразийской кинопремии "Бриллиантовая бабочка" несет такой замысел и может со временем составить конкуренцию престижным международным кинопремиям. Такое мнение высказал генеральный директор "Мосфильма", народный артист России, режиссер Карен Шахназаров.

Шахназаров высказался о фестивале «Бриллиантовая бабочка»
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"Почему Каннский фестиваль остается престижным? Потому что туда стараются отсылать свои фильмы лучшие кинематографисты в мире. Для того, чтобы создать такую альтернативу у нас здесь, в России, это потребует серьезных усилий. Но надо с чего-то начинать, хорошо, что такой замысел есть, посмотрим, как он будет развиваться", - сказал Шахназаров журналистам.

При этом режиссер подчеркнул, что любую важную в кинематографическом мире премию нужно заслужить и "сами премии также должны заслужить авторитет".

Презентация Открытой евразийской кинопремии, которая должна стать аналогом "Оскара", проходит в рамках Московского Международного кинофестиваля (ММКФ). С инициативой учреждения премии президент кинофестиваля Никита Михалков выступил в 2022 году. Он называл награду необходимой для развития евразийского пространства. Предполагается, что лучший фильм получит $1 млн, по $250 тыс. получат победители в других номинациях. Каждому вручат статуэтку "Бриллиантовая бабочка".

Актеры
Оскар
Карен Шахназаров
Никита Михалков