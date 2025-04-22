Шахназаров высказался о фестивале «Бриллиантовая бабочка»

Аналог Каннского фестиваля создать в России будет сложно, но появление Открытой евразийской кинопремии "Бриллиантовая бабочка" несет такой замысел и может со временем составить конкуренцию престижным международным кинопремиям. Такое мнение высказал генеральный директор "Мосфильма", народный артист России, режиссер Карен Шахназаров.

"Почему Каннский фестиваль остается престижным? Потому что туда стараются отсылать свои фильмы лучшие кинематографисты в мире. Для того, чтобы создать такую альтернативу у нас здесь, в России, это потребует серьезных усилий. Но надо с чего-то начинать, хорошо, что такой замысел есть, посмотрим, как он будет развиваться", - сказал Шахназаров журналистам.

При этом режиссер подчеркнул, что любую важную в кинематографическом мире премию нужно заслужить и "сами премии также должны заслужить авторитет".

Презентация Открытой евразийской кинопремии, которая должна стать аналогом "Оскара", проходит в рамках Московского Международного кинофестиваля (ММКФ). С инициативой учреждения премии президент кинофестиваля Никита Михалков выступил в 2022 году. Он называл награду необходимой для развития евразийского пространства. Предполагается, что лучший фильм получит $1 млн, по $250 тыс. получат победители в других номинациях. Каждому вручат статуэтку "Бриллиантовая бабочка".