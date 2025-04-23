Американская актриса кино и сериалов Софи Найвайд ушла из жизни незадолго до своего 25-летия.

Девушки не стало 14 апреля. Об этом вчера сообщил портал THR со ссылкой на заявление ее семьи.

Софи Найвайд родилась 8 июля 2000 года в Вермонте. На экране дебютировала в шесть лет - в мелодраме "Белла".

Фильмография - дюжина проектов, в частности, она сыграла девочку, чья мать умирает от рака, в "Тайном знаке" с Джессикой Альбой.

Плюс - "Мамонт", "Ной", "Марго на свадьбе", "Закон и порядок" и другие.

Критики пророчили молодой артистке блестящее экранное будущее.