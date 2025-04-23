Умер советский актер Эрик Руус

На 63-м году жизни скончался советский и эстонский актер театра и кино Эрик Руус, урожденный Эрик Молодов. Артист сменил фамилию в 1986 году. Он не дожил один день до 63-летия.

© Российская Газета

Эрик Руус родился 23 апреля 1962 года. В 1982 году окончил Вильяндискую академию культуры, служил в Раквереском театре, театре Эндла.

С 2009 года актер находился в "свободном плавании". Среди киноработ - "Зеленые коты", "Письма к ангелу", "Кутсар стучит три раза", "Класс: жизнь после", "Келк-ищейка", "Опасный полет", "Август 1991", "Стильная вечеринка", "Все мои Ленины", "Огненная вода", "Дама в автомобиле", "Наблюдатель".

Отметка о смерти актера 22 апреля появилась на сайте агрегатора kino-teatr.ru. Причина смерти не раскрывается.