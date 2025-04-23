Перед своим 95-летием ушел из жизни знаменитый американский актер Уилл Хатчинс
21 апреля скончался Маршалл "Уилл" Лоуэлл Хатчинс, американский актер кино и сериалов с фильмографией в 55 пунктов.
Хатчинс впервые появился на экране еще ребенком - в 1941 году, последняя роль - в 2010-м. В списке работ - "Вольный стрелок", "В поисках приключений", "Новый Перри Мейсон", "Улицы Сан-Франциско", "Огонь на поражение", "Час Альфреда Хичкока".
Помимо прочего Уилл снялся в двух лентах с Элвисом Пресли.
Маршалл Хатчинс родился в 1930 году в Лос-Анджелесе, 5 мая артист мог бы отметить свое 95-летие.
Как сообщила THR вдова исполнителя, Уилл умер в госпитале от дыхательной недостаточности.
"У него было отличное чувство юмора, которое никогда его не покидало", - подчеркнула супруга усопшего в комментарии изданию.
Некролог также отметил некоторую эксцентричность артиста.