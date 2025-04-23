Ушел из жизни знаменитый американский актер Уилл Хатчинс

21 апреля скончался Маршалл "Уилл" Лоуэлл Хатчинс, американский актер кино и сериалов с фильмографией в 55 пунктов.

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Хатчинс впервые появился на экране еще ребенком - в 1941 году, последняя роль - в 2010-м. В списке работ - "Вольный стрелок", "В поисках приключений", "Новый Перри Мейсон", "Улицы Сан-Франциско", "Огонь на поражение", "Час Альфреда Хичкока".

Помимо прочего Уилл снялся в двух лентах с Элвисом Пресли.

Маршалл Хатчинс родился в 1930 году в Лос-Анджелесе, 5 мая артист мог бы отметить свое 95-летие.

Как сообщила THR вдова исполнителя, Уилл умер в госпитале от дыхательной недостаточности.

"У него было отличное чувство юмора, которое никогда его не покидало", - подчеркнула супруга усопшего в комментарии изданию.

Некролог также отметил некоторую эксцентричность артиста.