До того как попасть на большие экраны, многие голливудские знаменитости мечтали о совсем других профессиях – и их выборы порой удивляют.

Джордж Клуни всерьез рассчитывал построить карьеру в спорте. Он активно занимался бейсболом и даже пытался пройти отбор в профессиональную команду, но неудачно. Эта неудача стала поворотной – и привела его к актерству.

Брэд Питт в юности увлекался архитектурой, но поступил на факультет журналистики и рекламы. Интерес к строительству он не утратил: в 2007 году Питт основал фонд, который занимается восстановлением домов после стихийных бедствий.

Голливудские актеры, которые выглядят как двойники

Лиза Кудроу, известная по роли Фиби в «Друзьях», выросла в семье врача и мечтала пойти по стопам родителей. Она окончила колледж с дипломом по биопсихологии – и только позже пришла к актерской профессии.

Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @dana.biknazarova.