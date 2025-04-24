«От крестьянки до княжны». Биография актрисы Анны Мельниковой

Не так давно на экраны вышел новый мелодраматический сериал «Горное солнце» (16+), который привлек внимание большой аудитории. Зрителям пришлась по душе не только интригующая история о начинающей художнице Нине, которая отправляется в Казахстан на поиски отца-бизнесмена, но и очаровательная исполнительница главной роли — Анна Мельникова. На счету молодой актрисы пока чуть больше 20 работ, и поэтому зрители пока не определились: одни считают девушку серой мышкой, другие же готовы потратить всё свое свободное время, любуюсь ее незаурядной красотой и талантом. Так кто же на самом деле Анна Мельникова?

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«Приходилось соображать на ходу»

Родилась Анна под занавес 1996 года (30 декабря) в Санкт-Петербурге и с детства была творческим ребенком. Ходила на кружки и секции, 8 лет профессионально занималась в ансамбле эстрадного танца, выступала на сцене в составе коллектива, посещала цирковую и театральную студии, где научилась жонглировать и играть на гитаре, пробовала себя в качестве ведущей концертов.

Когда Анна находила время на учебу, неизвестно, но, окончив школу, поступила в Российский государственный институт сценических искусств (РГИСИ), пройдя довольно серьезный отбор.

Ну а где институт сценических искусств, там и учебный театр. В нем она сыграла зенитчицу Галю Четвертак в спектакле «А зори здесь тихие», террористку Мусю в «Рассказе о семи повешенных», Серафиму в постановке «Бег». Ну а в выпускном спектакле по пьесе «На дне» в 2021 году ей досталась роль проститутки Настеньки.

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Окончив вуз, Анна продолжила выходить на театральную сцену, но всё больше и больше грезила работой в кино, тем более что небольшой опыт съемок у нее уже был — во время учебы в институте девушка получила несколько ролей. Однако, как призналась актриса в одном из интервью, в вузе их совершенно не учили работать на камеру, поэтому в первое время на съемочной площадке возникали сложности.

«На моем курсе никакой работы с камерой не было. И в первых проектах, в которых я участвовала, приходилось на ходу соображать, что такое «восьмерка», куда смотреть, — рассказала Анна нашим коллегам из издания «СтарХит». — Думаю, обязательно нужно вводить занятия с камерой, так как нас выпускают из института в качестве актеров театра и кино. Хотелось бы о кино тоже что-то знать».

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«От крестьянки до княжны — такой у меня разброс»

Одну из первых главных ролей Мельникова сыграла в детективном мини-сериале «Серьга Артемиды» (16+) по мотивам романа Татьяны Устиновой. Ее героиня — молодая девушка, которая конфликтует с бабушкой и не может найти общий язык с матерью. Однажды на вступительном экзамене в театральный институт она становится невольной свидетельницей преступления.

По словам зрителей, героиня у Анны получилась немного противная и хабалистая, но при этом своя, в которой многие увидели что-то знакомое и близкое. Режиссеры актрису тоже заметили. Новые предложения не заставили себя ждать, а Анна не боялась экспериментировать с ролями, пробовала себя в разных жанрах: от мелодрамы до триллера. При этом она была одинаково убедительной и в образе наивной мечтательницы, и в роли сильной женщины, борющейся за свое счастье.

«Обычно я играю таких добрых, светлых, местами наивных девушек в мелодрамах. Но есть и другие интересные включения, например я сыграла в сериалах "Комбинация" (18+) и "Чистые" (18+). Также горжусь своими работами в исторических проектах, например, таких как "Арт и факт" (18+), где мне удалось сыграть трагическую роль матери, потерявшей своего сына. Либо в проекте "Потёмкин" (18+), где я сыграла великую княжну. От крестьянки до княжны — такой у меня разброс», — поделилась Анна в своей визитке.

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16-серийная мелодрама «Дорога к счастью» (12+) режиссера Елены Цыплаковой также стала одной из значимых в карьере Мельниковой. Съемки длились около двух лет. По сюжету ее героиня влюблена в курсанта академии МЧС, но череда трагических событий разрушает планы влюбленных на будущее. По словам актрисы, она полюбила свою героиню, хотя иногда внутренне сопротивлялась ее поступкам, которые казались отталкивающими. Партнерами Анны в сериале стали известные актеры, например Алена Хмельницкая, которая помогала советами молодой актрисе. На этих съемках Анне пришлось столкнуться со сложностями.

«Помню зимнюю сцену, в которой мы с партнером Никитой Касьяненко должны были веселиться в снегу, а на улице стоял страшный мороз. Съемки проходили за городом, поэтому было особенно промозгло, — рассказала Анна «СтарХиту». — Немного померзнуть пришлось и летом. В одной из сцен моя героиня должна зайти в озеро. Мы переносили съемки на более теплый период, ожидали, что вода успеет прогреться, но как назло погода в тот день стояла достаточно прохладная, такое настоящее питерское лето. К счастью, всё прошло хорошо. Меня согрели и высушили».

«Актерское тело — наш инструмент»

С каждым новым проектом популярность Анны Мельниковой растет. Зрители считают, что актриса сочетает в себе талант, внешнюю привлекательность и внутреннюю харизму. Она умеет создавать на экране образы, которые трогают душу и заставляют зрителя сопереживать ей. Анна не стесняется показывать свои эмоции на экране, делая своих героинь более понятными и близкими.

«Я много чего умею, много чего могу: и спеть, и станцевать. Катаюсь на велосипеде, на коньках, скачу верхом на лошади. У меня есть водительские права категории В, и я с радостью, легко и быстро осваиваю новые навыки», — рассказывает о себе актриса.

При этом Анна вовсе не серая мышка, как считают некоторые зрители. Если нужно, она готова на смелые эксперименты, в том числе на съемки обнаженной.

«К смелым сценам я отношусь хорошо, если они оправданы сюжетом, эстетической и художественной частью проекта. Наше актерское тело — наш инструмент. Но всё должно быть в пределах разумного, не считаю, что нужна обнаженка ради обнаженки, — объясняет Анна. — Я бы, наверное, отказалась от чересчур откровенных сцен. Хотя, конечно, это зависит от проекта, в котором участвуешь. Можно с режиссером обговорить, как всё будет и стоит ли принимать в дальнейшем участие в кастинге, если, например, тебе это не подходит».

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Сейчас в производстве находятся несколько фильмов и сериалов, в которых играет Анна. Они выйдут на экран уже в этом году.

А вот о своей личной жизни актриса не распространяется. Признается, что никогда не сталкивалась с любовными треугольниками, как ее героини, разве что в детстве.

«Нам с подругой нравился один мальчик, а ему — я. Мы все переживали, были прямо шекспировские страсти. Помню, как делилась переживаниями с мамой, она меня так серьезно поддерживала. Вообще большое спасибо ей за такое отношение к моим детским проблемам», — поделилась Анна.

Пока актриса не спешит связывать себя узами брака. А в свободное время любит путешествовать и проводить время с друзьями.