Вован и Лексус хотят снять фильм о подготовке к своим пранкам

Блогеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) планируют снять художественный фильм о том, как они готовятся к пранкам над западными политиками. Об этом блогеры сообщили ТАСС в кулуарах II Молодежного форума "Россия и Запад: Глобальное противостояние. Вчера, сегодня, завтра" в Екатеринбурге.

"[Хотели бы] снять художественный фильм, основанный на реальных событиях, на конкретных наших историях, звонках, случаях. Я думаю, будет очень интересно, потому что мы показываем лишь итог нашей деятельности - это сам разговор. А с разговором у нас связано очень много частных историй, которые, если завернуть это в художественную оболочку, были бы интересны зрителям. <...> [Было бы интересно] показать изнанку подготовки к этим разговорам: <…> когда идея зарождается и до самого разговора, к каким последствиям это приводит", - поделился Кузнецов.

Столяров отметил, что съемки фильма планируют начать после поиска режиссера и сценаристов.

"Планы есть, но самое трудное - их реализовать, потому что здесь очень сложно соединить и политику, и юмор. Должен быть человек из команды профессионалов, которая бы разбиралась хорошо и в одной области, и в другой", - добавил он.

Блогеры поделились, что также планируют продолжить практику создания пранков над релокантами, уехавшими из России.

"Это тоже достаточно перспективная и веселая тема", - поделился Кузнецов в ответ на вопрос о планах и потенциальных новых героях пранков.

В дни форума "Россия и Запад: Глобальное противостояние. Вчера, сегодня, завтра" 24-25 апреля на площадке Уральского федерального университета для молодежи пройдут встречи, дискуссии, круглые столы с участием блогеров и экспертов. Форум станет площадкой для обсуждения актуальных вопросов глобального противостояния России и Запада, в том числе проблем международной безопасности и других современных вызовов.