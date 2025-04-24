Умер актер из «Миссии невыполнимой»

На 94-м году жизни скончался известный австралийский актер Джерард Кеннеди. Смерть артиста 21 апреля подтвердил бывший ведущий новостей 2DayFM Джефф Филд. Причина ухода из жизни не раскрывается.

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Герард Кеннеди родился в 1932 году в Госфорде (Новый Южный Уэльс, Австралия). Прославился в 60-х, когда сыграл роль агента разведки Крэгга в шпионской драме "Охотник". Национальную известность приобрел после роли детектива Фрэнка Баннера в сериале "Подразделение 4". Он был дважды удостоен за нее премии Gold Logie в номинации "Самая популярная личность на австралийском телевидении".

На его счету более 60 кинопроектов, в том числе "Нечестная сделка", "Ирландец", сериал "Миссия невыполнима", "Грозовые камни", "Отдел убийств", "Затерянный мир", "Повелитель зверей".