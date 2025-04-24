Продюсер Ананикян ответил, какое значение имеет «Москино» для киноиндустрии

Проекты, которые правительство Москвы создает для киноиндустрии, являются «феноменальным прорывом». Также большим шагом вперед является открытие крупнейшего в мире центра производства «Москино». Об этом в четверг, 24 апреля, заявил российский продюсер Армен Ананикян.

— Лет через 30–40 можно будет отмечать дату открытия кинопарка как день, когда Москва развернула свои объятия в сторону киноиндустрии и построила великолепную площадку, где можно снимать в любых локациях, в любой эпохе, — подчеркнул он.

В кинопарке проходили съемки проекта, в котором был задействован Ананикян, «Баба Яга спасает Новый год». В ходе работы над фильмом команда использовала декорации «Улицы Москвы» и «Витебский вокзал». Кроме того, в кинотеатре «Москино Молодежный» компания Fresh Film под его руководством сняла видеоролики о правилах поведения в кинотеатрах с участием российского актера Михаила Галустяна и комика Романа Постовалова, передает kp.ru.

В кинопарке «Москино» пройдут съемки первой полнометражной экранизации комедии русского писателя Александра Грибоедова «Горе от ума». Они начнутся в этом году. Для этого в кинопарке построят улицы и здания Москвы XIX века с домом героя пьесы Фамусова. Декорации создадут по эскизам главного художника кинопарка Сергея Февралева, работавшего над «Белым тигром», «Анной Карениной», «Ордой» и другими картинами.

Перед премьерой детектива с элементами боевика «Смерш. 1944» его режиссер Михаил Кабанов рассказал, что благодаря большому количеству съемочных площадок в кинопарке «Москино» кинематографистам легче писать сценарии, поскольку они заранее понимают, где можно снять конкретную сцену.