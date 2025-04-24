Актриса Баранова рассказала, часто ли просит изменить сценарий под себя

Новый сезон комедийного сериала «СашаТаня» стартовал на телеканале ТНТ. «Вечерняя Москва» поговорила с актрисой Ларисой Барановой, сыгравшей эксцентричную Лилю.

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— Лариса, с какими вызовами столкнется героиня на этот раз?

— Во многом с теми же, что и большая часть аудитории в этом возрасте. Они с мужем возьмут ипотеку, например. Но! Наконец-то Лиля выйдет на работу — я настаивала на этом. Долгое время она была в декрете, но я чувствовала, что моей Лиле нужна самореализация. Мне даже иногда было обидно, что специалист с высшим образованием так долго не у дел.

— А вы часто просите изменить сценарий под вас?

— За время работы над «Универом», сериалом «СашаТаня» мы со съемочной группой очень сдружились, поэтому авторы уже прислушиваются к нам, добавляют какие-то линии. Так, например, я прошу в новых сезонах добавить моей Лиле эпизоды с животным. Зимой я пересматривала старые эпизоды сериала и отметила, что она постоянно спасала котят, собак — мне бы хотелось, чтобы это снова появилось, потому что в этом мы с ней очень похожи.

— Лиля похожа на вас и необычной манерой одеваться. Но в юности из-за этого вы сталкивались с насмешками одноклассников...

— Да, все так. Мы жили в трудное время, в девяностые. Мои родители творческие, и мы знаем, что в кризисные времена это самые уязвимые профессии. На одежду у нас не было денег, да и купить ее было сложно. Мама меня учила выкручиваться — например, она из вафельных полотенец сшила мне розово-белую юбку. Детство научило меня делать наряды из ничего — в моей коллекции до сих пор одежда, сшитая мамой. Но в подростковой среде же нужно быть как все, и тех, кто отличается, буллят (травят. — «ВМ»), хотя не у всех есть возможность одеться «по стандарту». Примером своих героинь я всегда стараюсь показать, что нужно не бояться быть собой и самовыражаться.

— Это особенно важно в детстве...

— Конечно! Если ребенка не поддержать, остановить в этом, то и во взрослом возрасте он будет бояться проявить себя. Своей старшей дочери Александре я говорила, когда все ее одноклассницы слушали Егора Крида, а она — Джона Леннона, что не стоит подстраиваться ни под чьи вкусы.

— Правда, что вам обрести уверенность в себе в студенчестве помог актер Василий Лановой?

— Он меня выбрал, одну из всего курса, потому что увидел способность к сценической речи. Его вера в меня подтолкнула к работе с голосом, и я уже более 15 лет работаю сама педагогом ораторского мастерства с непрофессионалами и сейчас сотрудничаю со школой при МГИМО.

— Приятный голос — это талант, который дан не всем?

— Я считаю, что красивый голос дан каждому от природы. Когда мы рождаемся, мы все кричим мощным, открытым голосом, и так врачи определяют, здоров ли младенец. Но потом, в процессе взросления, мы зажимаемся, потому что нам постоянно говорят: «Говори тише, не кричи, не мешай». У взрослых остаются те же комплексы, они боятся говорить в полный голос.

— Курсы актерского мастерства сейчас популярны, и многие из них обещают за несколько месяцев сделать из любого человека профессионального артиста.

— Я думаю, что невозможно подготовить за такой короткий срок актера для кино, и уж тем более для театра. В нашей профессии в первую очередь важна практика, которая нарабатывается в институте. Нельзя, конечно, исключать, что бывают самородки с природным дарованием уровня Олега Янковского, но это случай один на миллион. Тут я выступлю в защиту профессионалов, и, к сожалению, многие из них остаются без работы.

— Почему у многих ваших героинь есть линии с животными?

— Меня так воспитали родители. Сейчас сотрудничаю с благотворительными фондами, помогаю приютам. Я считаю, что контакт с животными необходим в современном мире. Заметили, что год от года растет спрос на антидепрессанты? Убеждена, что общение с животными, даже в форме волонтерства, если нет возможности или страшно заводить питомца, помогло бы и меньше пришлось бы обращаться к медикаментам.

— Готовится проект с вашим участием «Черная бухгалтерия». Какая роль у вас в нем?

— Мы сняли только пилотную серию. Съемки вот-вот начнутся, но пока я не могу говорить о деталях. Но сыграю в этой истории младшего бухгалтера — странную, чуть сумасшедшую особу.

— Не боялись стать заложницей своего амплуа эксцентричной чудачки?

— Наоборот — я этого добивалась и кропотливо работала над созданием образа. Я всегда знала, что мне подходят острохарактерные комедийные роли экстравагантных дамочек. Такие женщины — моя любовь, я хочу только их и играть! И их много среди нас, это очень распространенный типаж.

— Что любите смотреть как зритель?

— Я люблю сложное, умное кино, и часто устраиваю просмотры фильмографий интересных мне режиссеров. А для души — советские фильмы. Мой самый любимый — «Разные судьбы» 1968 года. Тема актуальная — девушка хочет выйти замуж только за богатого человека. Я бы посоветовала еще фильмы «Дети Дон Кихота» и «Когда деревья были большими» — лучшее средство от ощущения одиночества, когда кажется, что ты один на один с проблемами и никто не может помочь.

— Почему выбираете кино, а не театр?

— Я с детства очень любила кино, и мне важно было рассказывать о любви именно через экран. Я мечтала еще быть педагогом — и у меня получилось это объединить. Может быть, когда-то будет и театр в моей жизни — посмотрим!

ДОСЬЕ

Лариса Баранова родилась 14 апреля 1982 года в Стерлитамаке. Окончила Театральный институт имени Бориса Щукина. Известна зрителям по сериалам «Универ», «Ивановы-Ивановы», «Беспринципные», «Принцесса цирка», «Райцентр» и другим проектам. Преподает ораторское мастерство в школе Reforma.lab при МГИМО.