Режиссер хоррора «Бэмби: Расплата» ответил, каким будет фильм

Уже этим летом состоится мировая премьера фильма «Бэмби: Расплата» — хоррора про знаменитого оленёнка. Это будет ещё одна лента во франшизе фильмов ужасов про знаменитых животных, в которую уже входят дилогия «Винни-Пух: Кровь и мёд» и недавний «Питер Пэн: Кошмар в Нетландии».

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Как рассказал режиссёр ленты Дэн Аллен, будущая картина будет не просто очередным ужастиком про знаменитого героя. Постановщик называет «Расплату» более верной адаптацией австрийского романа 1923 года, чем работы Disney. По мнению Аллена, Уолт Дисней превратил историю оленёнка в сказку для детей, тогда как в ней полно взрослых и очень мрачных моментов.

Я считаю, что во многих отношениях наши хоррор-адаптации более верны первоисточникам, чем фильмы Disney. За исключением, возможно, «Винни-Пуха» — я больше про «Питера Пэна» и «Бэмби». Это довольно мрачные истории! Disney сделала их гораздо более приятными и дружелюбными для молодой аудитории.

Хоррор «Бэмби: Расплата» выйдет в мировой прокат 25 июля.