Топ-5 лучших ролей Татьяны Орловой

«Я точно её знаю!» — скажет каждый, кто хотя бы раз сталкивался с образами Татьяны Орловой на экране или сцене. За плечами актрисы куда больше ролей, чем может показаться на первый взгляд. Яркая девушка с узнаваемым голосом активно снимается не только в ситкомах, но и в большом кино. Сегодня мы решили вспомнить пять фильмов, где Татьяна Орлова появилась в неожиданных образах.

© кадр из сериала «Папины дочки»

«Денискины рассказы»

Уже сегодня фильм выходит в широкий прокат. Здесь Орлова сыграла одну из соседок бабушки Дениски Кораблева, который на каникулы отправляется к бабушке в деревню. Татьяна Александрова тут сурова и с твердым характером, местами самоиронична. Ее комическое чутье проявилось особенно тонко.Фильм пронизан юмором, добротой и вечными ценностями. Экранизация понравится не только детям, но и взрослым, которые смогут вновь пережить мгновения своего детства.

«Папины дочки»

Конечно, одна из самых узнаваемых ее ролей — секретарша Тамара Кожемятько. Ленивая, жесткая, экстравагантная, но очень милая. Ее образ полюбился зрителям, поэтому в Сети можно найти много мемов с ее участием, а продюсеры сериала не могли не позвать ее в новый сезон «дочек».

«Старушки в бегах»

Орлова — одна из беглянок. Героиня чрезмерно резкая и рубит правду с плеча. В первом сезоне вместе с другими женщина она бежит от проблем в семье, но уже во втором сезоне Орлова спасает семью дочери. Здесь она раскрылась как сильная комедийная актриса, умеющая смеяться и над собой.

«Бердичев» (театр им. Маяковского)

Тут актриса раскрывается совершенно с другой стороны. Это сильная драматическая работа. За роль Рахили Орлова получила сразу несколько наград. Этот спектакль стал важной вехой в её театральной карьере.

«Плакса»

Тут актриса выступает в роли строгой, но справедливой директрисы школы. На первый взгляд кажется, что Орлова слишком требовательно и сурова, но с каждой серией зритель находит в ней понимание, честность и доброту.