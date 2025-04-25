Скончалась звезда кинофраншизы «Пятница 13-е» Лар Парк-Линкольн
Американская актриса Лар Парк-Линкольн, сыгравшая в кинофраншизе «Пятница 13-е», скончалась в возрасте 63 лет, сообщила в соцсетях её компания Actors Audition Studios.
«С глубокой скорбью мы сообщаем о кончине Лар Парк-Линкольн», — передаёт РИА Новости данное сообщение.
Причина смерти пока не раскрывается, однако известно, что в Парк-Линкольн перенесла 17 операций за пять лет — у неё был рак груди.
Заслуженная артистка России Елизавета Зима 20 апреля скончалась в возрасте 79 лет.