«Не успела раскрыться в кино». Куда пропала звезда «Маргоши»

Актриса Лена Перова, хотя и не обладает большой фильмографией, до сих пор имеет большую базу фанатов среди российских зрителей. Наибольшую популярность есть принёс проект «Маргоша», где та сыграла лучшую подругу главного героя, тайно влюблённую в него в начале истории. Последняя её работа в кино датируется 2013-м годом (съемка сериала «Ангел или демон»).

© кадр из сериала «Маргоша»

«Прекрасная актриса. Жаль до конца не раскрытая. Не успела раскрыться в кино», — с сожалением пишут зрители.

Однако, в 2021-м она снова позволила себе попасть в телеэкраны. Только не как актриса, а как участница проекта «Последний герой». Казалось, всё пророчило ей на всю жизнь застрять в шоу-бизнесе. Рождение в музыкальной семье ненароком намекало на то, что девочка свяжет всю свою жизнь с искусством.

Впрочем, развивалась карьера планомерно. Проектов и связей хватало для чего-то нового, однако, общественность допускает, что уйти из публичного пространства блондинку вынудили 2 трагедии, оказавшие сильное влияние на её восприятие мира. В 2001 творческая личность потеряла брата Сергея, который отчаянно помогал сестре найти себя в искусстве и был её незыблемой опорой в шатком мире музыки и кино.

В 2013-м следом ушёл сын Серёжи Кирилл, вследствие чего Лена позволила себе попасть в плохую компанию и связалась с алкоголем. Ну а на съемках «Последнего героя» призналась, что также потеряла и отца. Однако, пройдя через все тяготы жизни 48-летняя звезда «Маргоши» не собирается сдаваться. Она решила перечеркнуть негативный опыт прошло и дать себе шанс на совершенно новую жизнь. Всё с чистого листа. В этой жизни она не видит себя ни в музыке, ни в кино. Учит английский язык и хочет получить профессию из сферы IT.

Увы, но данных о многочисленных вопросах публики о том, общается ли экранная подруга с Марией Берсеневой (исполнительницей роли Марго), на данных момент в сети нет. Однако, надо признать, что жизнь Маши сейчас бьёт ключом. Она нашла свою вторую половину (Михаила Гудошникова), от которого в начале 2025-го года родила дочь. Разница между ее старшим ребёнком и новорождённой малышкой целых 22 года, однако, звезда, как и Перова, не побоялась начать всё с нуля, окунувшись в любовь с головой.