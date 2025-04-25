Умер звезда эротического фильма «Греческая смоковница» Эрих Томек

Австрийский актер, продюсер, сценарист и режиссер Эрих Томек скончался в Вене в возрасте 94 лет. Об этом в пятницу, 25 апреля, сообщил IMDb.

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Томек прославился благодаря роли в скандальной эротической ленте 1970-х «Греческая смоковница».

Среди его продюсерских работ — хоррор «Кровавая луна», фильмы «Джулия», «Линда», «Переполох в отеле» и другие. В качестве актера Томек снимался в эротической комедии «Альпийские страсти» и драме «Каждый умирает в одиночку». Он написал сценарии к около 50 фильмам, включая мелодраму «Аромат любви», говорится на портале.