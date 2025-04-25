Джулия Гарнер рассказала о роли в «Фантастической четверке»

Актриса Джулия Гарнер во время беседы с изданием Entertainment Weekly рассказала о том, что поначалу была в замешательстве от того, что ей предложили сыграть Серебряного Сёрфера в фильме «Фантастическая четвёрка».

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По словам Джулии, она подумала, что будет играть мужского персонажа, однако всё равно согласилась сниматься в картине, поскольку её постановщиком выступает Мэтт Шекман. В итоге он объяснил Гарнер происхождение персонажа и раскрыл, что это женская версия Серфёра.

Я была в замешательстве, потому что подумала: «Постойте, разве Серебряный Сёрфер не мужчина?» Но потом решила: «Ладно, я сыграю кого угодно». Я уже тогда была большой поклонницей Мэтта. Потом он начал объяснять, что речь идет о Шалле-Бал и всей этой истории.

Премьера новой «Фантастической четвёрки» состоится 25 июля.