Маккена Грейс сыграет в фильме «Голодные игры: Рассвет Жатвы»

По данным издания Variety, в новых «Голодных играх» с подзаголовком «Рассвет Жатвы» сыграет актриса Маккенна Грейс, известная по проектам «Одарённая» и «Охотники за привидениями: Наследники».

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Грейс достанется роль Мейсили Доннер, девушки, которая среди прочих жителей 12-го дистрикта была выбрана для участия в 50-х играх.

Подготовка к производству ленты потихоньку идёт, а съёмки начнутся летом-осенью. События ленты развернутся за 24 года до событий оригинальной трилогии. Юного Хеймитча Абернати сыграет Джозеф Зада, а его возлюбленную Ленор Дав Бэйрд — Уитни Пик.

Будущая картина с подзаголовком «Рассвет Жатвы» выйдет в прокат 20 ноября 2026 года. Других актёров на ролях пока не раскрывают.