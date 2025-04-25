Семь необычных фактов об Аль Пачино

Этот актер может ничего не делать в кадре - просто пить кофе, просто смотреть на собеседника… И глаз не оторвать. Ведь он - амбициозный гангстер Тони Монтана из "Лица со шрамом" Брайана Де Пальмы, или младший сын великого мафиози Майкл Корлеоне из "Крестного отца" Фрэнсиса Форда Копполы, или въедливый продюсер Лоуэлл Бергман из "Своего человека" Майкла Манна. И все это Аль Пачино. 25 апреля ему исполняется 85 лет, из которых больше пятидесяти он на экране и театральной сцене. "РГ" предлагает вспомнить необычные факты из биографии непревзойденного актера.

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Играет по системе Станиславского

Аль Пачино стал одним из последователей системы Станиславского в Голливуде. "Я не из Голливуда, а из Станиславского", - однажды сказал в интервью актер. Выходец из семьи сицилийских эмигрантов, он родился в бандитском нью-йоркском Бронксе в малообеспеченной семье. Он даже не мог регулярно вносить плату за квартиру - приходилось работать курьером, стендап-комиком. Но мог позволить себе мечтать - об актерской карьере, начиная с 14 лет, увидев в театре "Чайку" Чехова. А в 1947 году режиссер Элиа Казан, создатель Американского репертуарного театра Шерил Кроуфорд, оператор и режиссер Роберт Льюис создали "Актерскую студию", где практиковалась техника по системе Станиславского. В ней работали самые передовые кадры, ощущалась творческая театральная атмосфера. А еще студия была бесплатной, что для юного Аль Пачино стало настоящим подарком.

Не везло с "Оскаром"

Аль Пачино получил долгожданного "Оскара" за ленту "Запах женщины" в 1992 году, то есть в 52 года. До 1992-го актер семь раз номинировался на него, но ни разу не стал лауреатом, а после ни один фильм не приносил ему номинаций. Зато "Золотой глобус" был к нему более благосклонен. Пачино получал его трижды. Кстати, и Аль Пачино, и Марлон Брандо, исполнители главных ролей в "Крестном отце", однажды бойкотировали церемонию "Оскар". Брандо - по идейно-политическим причинам. Аль Пачино обиделся, что его номинировали в категории "Актер второго плана". Хотя поклонники честно посчитали: у Пачино в "Крестном отце" больше, чем у других актеров, экранного времени.

Смог романтизировать мафиози

Роль в "Крестном отце" стала настоящей путевкой в успешную карьеру. Хотя в потенциал юного актера до этого фильма мало кто верил. Если бы не прозорливый Френсис Форд Коппола. Пусть продюсеры и нашептывали: безнадежный актер, может, поискать другого. Все изменилось после того, как сняли знаменитую сцену, в которой Майкл Корлеоне убивает комиссара полиции. Молчание актера в этой сцене, его взгляд стоили сотен монологов. Сначала мафия была против съемок фильма, угрожая киностудии. Но быстро сменила гнев на милость, благодаря участию в фильме Марлона Брандо и Аль Пачино. И на съемочную площадку стали приходить боссы мафии, чтобы проконтролировать процесс или дать ценный совет.

Чуть не сыграл Хана Соло в "Звездных войнах"

После выхода на экраны фильма "Крестный отец" Аль Пачино мгновенно стал востребованным актером. От предложений не было отбоя. Между тем, в 1974 году Джордж Лукас начал снимать четвертый эпизод "Звездных войн" под названием "Новая надежда". В роли Хана Соло он видел только Аль Пачино. Актер прочитал сценарий, но, по его словам, не понял задумку режиссера. О своем отказе он никогда не жалел. И периодически шутил, что Харрисон Форд, который в итоге сыграл Хана Соло, просто обязан Пачино своей карьерой.

Он играет и матерых преступников, и обаятельных полицейских

Матерые преступники и обаятельные копы - Аль Пачино часто играет полные противоположности. От криминального авторитета, эмигранта Тони Монтаны из "Лица со шрамом" до полицейского Винсента Ханны в "Схватке", который пожертвовал своей личной жизнью, чтобы стать настоящим профессионалом. Готовый в любую минуту нарушить закон Сонни Ворцик из "Собачьего полдня" - полная противоположность мудрому детективу Уиллу Дормеру из "Бессонницы". Последнему придется распутать клубок страшных убийств, совершенных загадочным маньяком (блестящая работа Робина Уильямса).

Кстати, в "Схватке" Майкла Манна Роберт де Ниро и Аль Пачино создали один из самых запоминающихся дуэтов в истории кино. Один (де Ниро) - бесстрашный грабитель, другой (Пачино) - дотошный полицейский. Злейшие враги, они усаживаются за стол переговоров, чтобы остановить череду изощренных преступлений. Кстати, оба были списаны с реальных людей. Историю двух антогонистов рассказал режиссеру Майклу Манну его близкий друг - чикагский полицейский Чарльз Адамсон. Он знал, о чем говорил, ведь сам был участником той встречи.

Один из самых одиноких актеров в Голливуде

Во время одного из своих европейских турне в 2015 году актер предложил фанатам полетать с ним на его частном самолете. Всего за 25 000 английских фунтов. Это более 40 тыс. долларов по тогдашнему курсу. Также он предлагал обед с собственной персоной. Всего за 7500 фунтов - чуть больше 9000 долларов. Во многих интервью Пачино рассказывал, что любит сидеть дома и читать Оскара Уайльда. А еще он никогда не был женат. Даже на своей последней пассии Нур Альфалле, которая младше его на 54 года. К слову, у пары в июне 2023 году родился сын Роман.

В свои 85 он продолжает сниматься в кино

В 2024 году вышел нашумевший фильм "Моди: Три дня на крыльях безумия" об Амедео Модильяни. Картину снял Джонни Депп. Но когда-то, в 2000-х, сделать байопик об одном из самых противоречивых художников начала XX века мечтал Аль Пачино. Он хотел продюсировать, а в режиссерское кресло посадить или Копполу, или Скорсезе. В главной роли Пачино видел только Джонни Деппа. С течением времени конфигурация сильно поменялась: фильм снял Депп, а Пачино в свои 84 сыграл американского коллекционера Мориса Ганната, встреча с которым поменяла многое в судьбе Модильяни. И этот эпизод стал кульминацией всего фильма. Роль маленькая, но запоминающаяся. А еще поклонники актера ждут новый фильм с Пачино - "В руке Данте" по мотивам "Божественной комедии". Выход запланирован в этом году.