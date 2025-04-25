Машков рассказал, сможет ли ИИ заменить артистов

Искусственный интеллект (ИИ) никогда не заменит непосредственное общение артиста и зрителя, поэтому театр остался единственным местом без внедрения ИИ, сказал председатель Союза театральных деятелей РФ, народный артист РФ Владимир Машков.

"Если говорить о театре, у меня абсолютного беспокойства нет, потому что театр - это единственное место, где чудо еще сохранилось без искусственного интеллекта. Непосредственное общение артиста, живого, и живого зрителя, здесь и сейчас, не сможет заменить ни один самый образованный искусственный интеллект все-таки", - сказал Машков в интервью "России 24".

Артист при этом отметил, что современные технологии дают возможность создавать на сцене удивительное пространство, которое может подчеркнуть существование артиста.

"В театре ведь очень много спектаклей, которые рассчитаны на яркую художественную форму. Конечно, вот здесь соединение новейших технологий [имеет значение]. Даже то, что есть возможность технологически свету следовать за артистом, где бы он ни находился, это уже большое вспоможение", - отметил он.

Машков также считает, что эмоционально-чувственный интеллект в театре побеждает и технологии искусственного интеллекта никогда не заменят живого артиста.