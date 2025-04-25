Гоша Куценко сыграл в новом сериале «Хутор»

В этом году выйдет новый комедийный сериал от ТНТ, START и PREMIER "Хутор" с Сергеем Романовичем ("Чернобыль: Зона отчуждения", "Экипаж") и Гошей Куценко в главных ролях.

© Российская Газета

Романович играет горе-блогера и "консультанта по инвестициям" Артёма, которого предстоит перевоспитать суровому "Бате" - бывшему бизнесмену и главе секты, который видит в Артёме пропавшего давным-давно сына.

В ролях также: Александра Дроздова, Дмитрий Белоцерковский, Александр Сетейкин, Анастасия Имамова, Арина Постникова, Игорь Коровин, Александр Панекин и другие.

Режиссёр - Илья Силаев.

Точной даты премьеры пока нет. Уже доступен постер проекта.