Создатель «Андора» рассказал о сомнениях перед началом съемок

Создатель сериала «Андор» Тони Гилрой рассказал о тяжёлом процессе производства шоу. Как оказалось, автор самого высокооценённого проекта по «Звёздным войнам» вообще не хотел браться за столь масштабный сериал и даже тайно надеялся, что шоу отменят.

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Гилрой считал, что его сценарий не выдерживает никакой критики, а сами артисты на съёмочной площадке «тратят время попусту». Шоураннеру полегчало только после того, как он снял несколько удачных дублей.

Каждое утро я думал: «Что я наделал? Я разрушил свою жизнь. Я заставил прийти сюда всех этих людей. Это ужасно». Меня посещали ужасные сомнения, но, как только мы сняли несколько удачных дублей, я подумал: «Что ж, может быть, получится что-то хорошее».

Второй сезон «Андора» стартовал 23 апреля в онлайн-кинотеатре Disney+. Продолжение завершит шоу и плавно подведёт его события к фильму «Изгой-один: Звёздные войны. Истории».