Аккордеонист Петр Дранга стал героем мультсериала «Простоквашино»

Известный российский аккордеонист Петр Дранга стал героем нового эпизода мультсериала «Простоквашино». Помимо камео музыканта в серии под названием «Битва инструментов» прозвучат также его авторские композиции.

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По сюжету, мама приглашает в кафе известного музыканта для совместного выступления с Дядей Федором. Главный герой думал, что это будет рок-звезда, однако когда увидел аккордеониста, от досады вместе с Шариком решил сорвать концерт.

Петр замечательно вписался в атмосферу мультфильма. Получилась теплая история про то, что иногда не стоит загонять себя в рамки стереотипов. И, конечно, про музыку, — отметила генеральный продюсер киностудии «Союзмультфильм» Юлия Осетинская.

Работа над «Простоквашино» для меня не первый опыт в анимации, однако, впервые мне довелось озвучить самого себя. Мультсериал знаком мне с детства, поэтому сам процесс оказался не только необычным и веселым, но и ответственным, — рассказал Дранга.

Анимационный сериал «Простоквашино» по мотивам классической трилогии Эдуарда Успенского выходит с 2018 года. Героев озвучивают Антон Табаков (Матроскин), Иван Охлобыстин (Печкин), Юлия Меньшова (Мама), Татьяна Васильева (Няня), Никита Волков (Шарик) и другие популярные актеры.