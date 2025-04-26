Лучшие роли Михаила Кононова

Сегодня 85 лет со дня рождения советского и российского актера Михаила Кононова. Зрителям он известен по фильмам «Начальник Чукотки, «Гостья из будущего и «Большая перемена, там он сыграл Нестора Петровича. Но сам он своей наиболее успешной ролью считал Фому в картине Тарковского «Андрей Рублев. Его называли актером с детским лицом, но зачастую он проявлял не по-детски прямолинейный характер, рассказывает корреспондент «МИР 24 Дмитрий Белькевич.

© кадр из фильма «Финист – ясный сокол»

Нестор Северов герой многосерийного фильма «Большая перемена знаком каждой российской семье. Картина вышла на экраны в 1970 году и сразу приглянулась советскому зрителю. Однако Михаил Кононов, сыгравший учителя истории, крайне негативно отзывался о своем участии в фильме, считая историю банальной и неинтересной.

В кино Михаил Кононов пришел в 1961 году. Его первой ролью был персонаж в фильме «Наш общий друг. Затем на экраны вышла картина «До свидания, мальчики. Однако первым полноценным дебютом Кононова как артиста первого плана считают фильм «Начальник Чукотки. Молодой, активный, принципиальный и честный герой ревкомовский комиссар Алеша Бычков идеал советского человека.

«Видимо, такой и должен быть идейный, искренний человек, который едет куда-то на Чукотку, что-то там с кем-то говорить, кого-то убеждать, отметил киновед Олег Перанов.

О Михаиле Кононове говорили: «Артист с детским лицом. Не полюбить такого актера советская публика не могла.

Внешность не мешала играть ему как положительных героев, так и отъявленных негодяев, к примеру, космического пирата в фильме Павла Арсенова по мотивам произведения Кира Булычева.

На съемочной площадке актер мог проявить характер, зачастую противоречащий внешности. И в лоб высказать свое мнение партнеру по кадру. Как это произошло с Ольгой Остроумовой на съемках фильма «Василий и Василиса.

«Сидит такой в телогрейке, в кепке, как он ходил в деревне. Примерно так же. Сидит такой сморчок на меня так взглядом, поворачивается к Ирине Ивановне и говорит: «Нет, не то! Вот такое было наше первое знакомство.

На счету Кононова более 60 ролей. В 1990 годах кинематограф стал другим, и работы для актера почти не осталось. Михаил Кононов умер в 2007 году на 68 году жизни.