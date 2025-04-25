От рака умерла номинант премии "Оскар" Андреа Блаугрунд

Скончалась Андреа Блаугрунд, американская режиссер, продюсер и сценаристка.

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Блаугрунд - номинант премии "Оскар" 1998 года в категории "Лучший короткометражный документальный фильм": за проект "Продолжительный пинок". Всего на ее счету пять наград и номинаций.

Андреа Блаугрунд родилась 15 марта 1962 года в Нью-Йорке. Как постановщица дебютировала в 1995-м в сериале "Интимный портрет", последний фильм режиссера - "Ковбой и Королева" - вышел в 2013-м.

Муж - известный продюсер, лауреат премии "Эмми" Дэвид Невинс ("Обмани меня", "Задержка в развитии", "За гранью"), бывший генеральный директор канала Showtime. У пары родились трое детей.

Как пишет Deadline, кинематографистка ушла из жизни в своем доме в Лос-Анджелесе в окружении семьи и собак от рака груди.