Игорь Верник объяснил, почему сын не хочет играть с ним в кино

Сын актера Игоря Верника Григорий не хочет играть с отцом в кино. Об этом Верник-старший рассказал в новом выпуске шоу «Кстати», который выйдет на платформе VK Видео.

© Газета.Ru

Вместе с сыном Игорь играет одного и того же героя в сериале «ВИА Васильки». По словам Игоря Верника, ему часто предлагают, чтобы они с Григорием сыграли отца и сына.

«Мы все время отказываемся от этой истории. Причем пару раз я сказал Грише: "Ну давай уже снимемся. Хорошая история, пускай это будет часть нашей биографии". А он говорит: "Я не хочу тебя знать, не хочу соединяться с тобой, ты мне не интересен! Это унизительно для меня, ты меня позоришь!"» — делится 61-летний народный артист России.

Однако на работу над «ВИА Васильки» Григорий согласился.