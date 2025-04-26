Шахназаров ответил, чего не хватает российскому кинематографу

Шахназаров: российскому кинематографу не хватает самобытных режиссеров
Российскому кинематографу не хватает самобытных режиссеров, у которых есть свой стиль и почерк в фильмах. Таким мнением в беседе с ТАСС поделился генеральный директор "Мосфильма", народный артист России, режиссер Карен Шахназаров.
"Фильмы надо судить по качеству. Если есть стиль автора, то есть самобытный какой-то стиль, которого на самом деле в кино очень мало. Мало кто из современных авторов имеет свой стиль. Бывают очень хорошие режиссеры, а стиля нет. У Гайдая был свой стиль, у Тарковского. Именно это кино, которое называется искусством", - сказал Шахназаров.
Режиссер также отметил, что не разделяет кино на "коммерческое и авторское", так как даже в фильмах для широкой публики могут быть глубокие мысли и идеи.
"Для меня разделение кино на коммерческое и авторское довольно такое, условное. Что такое авторское кино, на мой взгляд? Авторское кино - это где есть личность автора. Это может быть в любом жанре. Это может быть и коммерческое кино, то есть то кино, которое много смотрят", - отметил Шахназаров.