Шахназаров ответил, чего не хватает российскому кинематографу

Российскому кинематографу не хватает самобытных режиссеров, у которых есть свой стиль и почерк в фильмах. Таким мнением в беседе с ТАСС поделился генеральный директор "Мосфильма", народный артист России, режиссер Карен Шахназаров.

"Фильмы надо судить по качеству. Если есть стиль автора, то есть самобытный какой-то стиль, которого на самом деле в кино очень мало. Мало кто из современных авторов имеет свой стиль. Бывают очень хорошие режиссеры, а стиля нет. У Гайдая был свой стиль, у Тарковского. Именно это кино, которое называется искусством", - сказал Шахназаров.

Режиссер также отметил, что не разделяет кино на "коммерческое и авторское", так как даже в фильмах для широкой публики могут быть глубокие мысли и идеи.