Звезда «Универа» отреагировал на схожесть с героиней сериала «Одни из нас»

Российский актёр Станислав Ярушин прокомментировал мемы по второму сезону «Одних из нас», где его внешность сравнивают с исполнительницей главной роли Беллой Рамзи. Звезда «Универа» опубликовал фотожабу, на которой роль Джоэла сыграл Арарат Кещян вместо Педро Паскаля, а сам Ярушин превратился в Элли.

© Чемпионат.com

В своих соцсетях артист решил раз и навсегда решить — оставить название «Одни из нас» или всё же вспомнить корни из «Универа». Как признался Ярушин, мемы по поводу схожести его внешности с Беллой Рамзи утомили даже его — столько их на просторах интернета.

Второй сезон «Одних из нас» стартовал 14 апреля. В продолжение войдёт семь эпизодов, они частично раскроют сюжет видеоигры The Last of Us Part 2 от студии Naughty Dog.