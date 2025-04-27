Дюжев ответил, что помогло совершить прорыв в российском кино

Российский кинематограф совершил рывок после начала специальной военной операции, так как правительство начало активнее поддерживать киноиндустрию. Таким мнением в беседе с ТАСС поделился актер театра и кино заслуженный артист России Дмитрий Дюжев.

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«‎В российском кинематографе все прекрасно именно благодаря СВО, благодаря правительству и президенту, который сказал, что нужно поднимать наше российское кино. Миллиардные вложения за эти годы в российский кинематограф подняли его на новый уровень, и мы видим, что действительно есть таланты, есть большие темы, большие смыслы, которые воплощаются в жизни», — сказал Дюжев.

Еще одной причиной развития отечественного кинематографа артист назвал уход из России западных кинокомпаний. Дюжев не согласился с тезисом, что в индустрии существует кризис идей.