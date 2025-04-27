Скончался актер «Людоеда»

25 апреля скончался Славомир Крыньский, польский режиссер, актер и сценарист.

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Крыньский родился 23 марта 1952 года в Лодзи. Изучал польскую филологию в университете города, после окончания университета работал на студии учебных фильмов там же.

С начала 1980-х Крыньский преподавал в Национальной киношколе в Лодзи.

Сниматься начал тогда же - в 1980-х, как режиссер и сценарист кино работал с 1990-х: "Кингсайз" Махульского, советско-польская драма "Людоед", "Ребенок счастья", "Любовные письма", "Книга великих желаний", "Это не то, что ты думаешь, лапочка" и другие проекты.

На счету артиста несколько номинаций и наград.

Некролог опубликовал Super Express, в нем Крыньский назван одним из самых известных в стране создателей легкого, развлекательного кино.

Причина и детали его смерти не называются.