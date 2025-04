Умер актер сериала «Война и мир»

25 апреля ушел из жизни Филип Колин Лори, английский актер театра, кино, сериалов и "мыльных опер", певец.

Лори, помимо прочего, известен тем, что с 1960-го, с самого первого эпизода, по 2014 год (со значительным перерывом, что зафиксировано в Книге рекордов Гиннесса) играл в шоу "Улица коронации".

Также на его счету сериал 1972 года "Война и мир" - с Энтони Хопкинсом в роли Пьера Безухова.

О кончине 88-летнего артиста сообщает itv со ссылкой на представителя. Причина и детали не разглашаются.

Филип Колин Лори родился в 1936 году в Ланкашире. Окончил Королевскую академию драматического искусства в Лондоне. Снимался с конца 1950-х.

Также Лори выпустил поп-сингл I Might Have Known - на Ember в сентябре 1963 года. Несмотря на то, что запись была сделана на студии Abbey Road и спродюсирована легендарным Джоном Барри, релиз не смог выбиться в хиты.