Джеймс Гандольфини мог не сыграть в «Клане Сопрано»

Джеймса Гандольфини не сразу выбрали на главную роль в сериале «Клан Сопрано». В книге Джейсона Бейли «Гандольфини: Джим, Тони и жизнь легенды», которая посвящена карьере легендарного артиста, есть рассказ о выборе актёров.

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Создатель сериала Дэвид Чейз рассказывал, что во время кастинга внешность артиста не выглядела для него «достаточно опасной».

Ладно, вот в чём дело — я думаю, он гениален. У меня есть одно опасение: достаточно ли он угрожающий?

Убедить режиссёра смогла агент актёра Нэнси Сандерс, сказав, что это «ваш парень». В итоге Гандольфини утвердили на главную роль.

«Клан Сопрано» начал выходить в 1999 году на канале HBO. За восемь лет вышло шесть сезонов сериала — шоу моментально стало культовым. На Metacritic средняя оценка от критиков составляет 94 из 100, а от зрителей — 9,3 из 10.