Умер один из создателей "Звездных войн", актер и режиссер Брюс Логан

В возрасте 78 лет ушел из жизни англо-американский артист Брюс Логан, один из создателей "Звездных войн", "Трона", "Космической одиссеи" Кубрика и "Страха и ненависти в Лас-Вегасе".

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Как пишет Deadline, Логан внезапно скончался в начале этого месяца. Детали не названы.

Брюс Логан, родившийся 15 мая 1946 года, был режиссером, оператором, специалистом по спецэффектам, продюсером, актером, сценаристом и монтажером, а также клипмейкером, работавшим, в частности, с Ронни Джеймсом Дио, Мадонной, Принсом и Родом Стюартом.

Логан снял с Лестером "Каскадеров", "Собаку Дракулы" с Альбертом Бэндом, узкокультовое экспло "Вендетта", занимался спецэффектами в проектах "Бэтмен навсегда" и "Аэроплан!"

Артист начал карьеру в шоу-бизнесе в 19 лет - аниматором на ВВС (заблокирована в РФ), далее перебрался в США и в 1976-м подключился к команде Эпизода IV "Звездных войн" - "Новой надежде".

Позже мастер скажет, что его "самая серьезная претензия на славу" - это взрыв космической станции Звезда Смерти.