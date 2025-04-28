Умер советский актер Аслан Рахматуллаев

На 71-м году жизни скончался советский и таджикский актер театра и кино, режиссер, народный артист Республики Таджикистан Аслан Рахматуллаев.

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Об этом сообщает "Sputnik Таджикистан". Артист умер 27 апреля, причина смерти не раскрывается.

Аслан Рахматуллаев родился в 1954 году, окончил Всесоюзный государственный институт кинематографии (ВГИК). Служил в Театре миниатюры "Оина", Таджикском театре драмы. С 1972 года снимался в кино.

Среди киноработ - "Смерть прокурора", "Маленький мститель", "Четвертая сторона треугольника", "Новые сказки Шахерезады", "Возвращение Ходжи Насреддина", "Контакт", "Семь похищенных женихов".