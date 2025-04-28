«Невозможно». Белла Рамзи рассказа о сцене из сериала «Одни из нас»

Сегодня вышла третья серия второго сезона сериала «Одни из нас». Актриса Белла Рамзи рассказала, съёмки какого фрагмента в эпизоде дались ей труднее всего.

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Ниже пойдут спойлеры третьего эпизода второго сезона сериала «Одни из нас». Если ещё не смотрели, то лучше не читайте материал.

Рамзи рассказала про фрагмент, где Элли плачет из-за потери Джоэла, вдыхая запах одной из его курток в шкафу.

«О боже, сцена в шкафу… это было очень тяжело. Мне очень трудно плакать в кадре. Я могу выдавить слезу, но это совсем не то же самое, что по-настоящему плакать. И даже чтобы пустить слезу, мне приходится очень стараться. В обычной жизни я почти никогда не плачу на людях. А на съёмочной площадке, когда на тебя смотрит куча людей, а потом еще больше людей наблюдают через мониторы… для меня это практически невозможно».

Белла рассказала, что заплакать в момент съёмок этой сцены ей помогли воспоминания о самых радостных моментах, которые она пережила вместе с Педро Паскалем на съёмках сериала.