Скончался актер Андрей Лепеев

Актер Камчатского театра драмы и комедии Андрей Лепеев умер 28 апреля, в день своего 65-летия.

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Кончину заслуженного артиста Российской Федерации подтвердили в театре. Причина смерти не раскрывается, в некрологе его уход из жизни назван "внезапным".

«Это внезапная, и оттого еще более тяжелая и невосполнимая потеря для нашего театра, в котором Андрей Лепеев служил с 1996 года. За время работы на камчатской сцене он исполнил более восьмидесяти ролей, написал множество сценариев для успешных шоу и детских сказок, сам осуществил несколько постановок», — говорится в некрологе.

Коллектив театра выразил соболезнования родным и близким актера.