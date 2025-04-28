Умерла актриса из фильма «‎Сотворение Адама»‎

На 59-м году жизни скончалась российская актриса театра и кино Элеонора Леви (Мовилло).

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Артистка ушла из жизни 23 апреля, отметка об этом появилась на ее странице на сайте "Кино-Театр.Ру". Причина смерти не раскрывается.

Актриса родилась в 1966 году, окончила театральный факультет Воронежского государственного института искусств. Элеонора Леви много работала в США, училась в NOVA college в Северной Вирджинии.

Российскому зрителю известна по ролям в фильмах и сериалах "Два капитана 2", "Сотворение Адама", "Свои 3", "Условный мент", "Филин", "Невский. Охота на Архитектора", "Кулагины", "Ментозавры" и др.