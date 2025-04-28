Умерла актриса сериала «Тайны следствия» Элеонора Леви

На 59-м году жизни не стало актрисы театра и кино Элеоноры Леви (Мовилло). О смерти звезды сообщила её дочь Ксения Шведова, опубликовав пост в соцсетях. Причина, по которой ушла артистка, не раскрывается, но известно, что это произошло 23 апреля.

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Актриса известна по эпизодическим ролям в популярных российских сериалах — «Тайны следствия» и «Условный мент». Также в её фильмографии такие кино картины, как «Кулагины» и «Невский. Охота на Архитектора». На экранах Леви дебютировала в российско-немецкой ленте 1992 года «Два капитана — 2». На тот момент начинающей актрисе досталась роль Фаины Каплан.

Известно, что Леви окончила театральный факультет в родном Воронеже. Актерскому мастерству она также обучалась в США, в Northern Virginia Community College. Затем артистка вернулась на родину и переехала в Москву, где и проживала последние годы.