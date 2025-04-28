Кеннет Брана высказался об актерском таланте Тома Круза

Британский актёр и режиссёр Кеннет Брана поделился своими впечатлениями от работы с Томом Крузом. Постановщик «Убийства в Восточном экспрессе» и один из ведущих артистов «Операции «Валькирия» считает своего коллегу крайне недооценённым актёром.

© Чемпионат.com

Брана отмечает, что Круз не только удивляет зрителей безумным экшеном, но и возрождает целые франшизы, а также способен играть драматические роли в самых нетипичных для него лентах.

Если Том когда-нибудь перестанет удивлять мир своими боевиками, он точно удивит тех, кто считает его просто кинозвездой. То, что он сделал с сериями «Миссия невыполнима» и «Топ Ган», — уникальное кинематографическое развлечение с намерением хорошо провести время в кинотеатре. Он недооценён и приходит из той эры, где вокруг него были другие культовые актёры.

Ближайшей картиной с Томом Крузом станет «Миссия невыполнима: Финальная расплата». Премьера восьмой части франшизы состоится на Каннском кинофестивале, а в кинотеатрах лента выйдет 23 мая.