Умер актер из "Д'Артаньяна и трех мушкетеров" и "Сегуна" Дэмиен Томас

Ушел из жизни Дэмиен Томас, разносторонний британский актер, сыгравший в нескольких десятках заметных фильмах и сериалах.

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Томас умер 18 апреля - через неделю после своего 83-летия. Об этом пишет сегодня THR.

Артист скончался в хосписе в Англии. Как рассказала изданию дочь, Томас боролся с прогрессирующим надъядерным параличом, редким нейродегенеративным заболеванием с поражением центральной нервной системы.

Дэмиен Томас родился в 1942 году в Египте, в городе Исмаилия. Окончил Королевскую академию драматического искусства в Лондоне, где выиграл две стипендии и был лично поощрен директором.

На экране дебютировал в 1968-м. В фильмографии - порядка восьмидесяти пунктов: "Разум и чувства" 2008-го и "Джейн Эйр" 1983-го, "Д'Артаньян и три мушкетера" 2005 года, "Карточный домик" (1990), "Пуаро", "Зорро" 1990-х, "Пираты" Полански, "Возвращение Шерлока Холмса", "Синдбад и Глаз Тигра", оригинальный "Сёгун" - в проекте он сыграл отца Алвито.