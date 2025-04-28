Дамблдор может стать последней главной ролью Джона Литгоу

Американский актер Джон Литгоу заявил, что роль профессора Дамблдора из магической школы Хогвартс может стать его последней главной ролью. 79-летнего артиста цитирует The Hollywood Reporter.

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По словам Литгоу, многие, включая близких друзей, отговаривали его от съемок в сериале по мотивам книг Джоан Роулинг. Поводом для сомнений были нетолерантные высказывания писательницы, выступающей исполнительным продюсером сериала.

Литгоу сказал, что его единственное беспокойство на самом деле было в том, примут ли фанаты Гарри Поттера американца, играющего Дамблдора, который является британцем.

Он добавил, что он в замешательстве, почему встретился с критикой из-за съемок в фильме по Роулинг, но не из-за игры в пьесе «Гигант» по произведению писателя Роальда Даля, чья семья публично извинилась за его антисемитизм.

«Никто не жаловался, когда я согласился играть Даля, но я получил так много сообщений о Дж. К. Роулинг. Разве это не странно?» — говорит он.

Актер отметил, что его договор на съемки — это обязательство на 8 лет и «очень хорошая роль для завершения карьеры». Сейчас Литгоу больше беспокоит то, примут ли фанаты Гарри Поттера американца в роли Дамблдора.